Giornate Trevi, Borriello: mercato energia più complicato altri

Roma, 25 set. (askanews) - "Indipendentemente dal tempo che durerà ancora il servizio di maggior tutela in ogni caso il mercato dell'energia italiano va verso la completa liberalizzazione. Quello è necessario adesso e lo sarà in seguito è la possibilità per il consumatore di orientarsi in un mercato più complicato di molti altri ai quali è abituato. Acquirente Unico ha messo in campo sotto la guida dell'Autorità per l'Energia e su indicazione della norma dei portali che consentono al consumatore di sapere quanto sta consumando, di conoscere quale è l'offerta più conveniente per lui in funzione delle sue specifiche caratteristiche. Un servizio, insieme ad altri che si potranno affiancare, fondamentale per consentire a tutti noi di orientarci in un mercato vasto, strumenti che devono essere conosciuti anche grazie a campagne di comunicazione e crediamo di poter essere una parte attiva e forte in queste campagne e nella diffusione di queste informazioni".

E' quanto ha sottolineato Alessio Borriello, Direttore Direzione Relazioni Esterne e Analisi di Mercato, intervenuto alla VII edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi promosso da Globe Italia, Wec Italia e Luiss School of Government.