Giornata europea contro le molestie, FISE: (in)formare i giovani

Roma, 23 feb. (askanews) - "La Federazione Italiana Sport Equestri, insieme a tutto lo sport, vuole promuovere non solo i valori della filiera dello sport, ma anche i valori che ci insegna il nostro compagno di sport, ovvero il cavallo: l'altruismo, la generosità, la collaborazione, la fiducia. Lo sport è un veicolo sociale importantissimo e poter insegnare alle giovani generazioni questi valori è fondamentale. L'obiettivo è avere una generazione migliore, con valori più profondi e aumentare sempre di più l'attenzione a tutti gli esempi di molestie che non sono soltanto fisiche, ma anche morali e sociali". E' questo il messaggio lanciato da Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, durante la presentazione, nella sede di Roma del Parlamento Europeo, della terza edizione della Giornata Europea contro le Molestie, istituita il 25 febbraio. L'obiettivo - spiegano gli organizzatori (Fise, in collaborazione con Coni, Rai per il Sociale, Rai Sport, Sport e Salute, Parlamento Europeo e SOS Villaggi dei Bambini) - è di farne un appuntamento fisso a partire dall'Italia per denunciare la drammatica realtà delle molestie che coinvolge anche il mondo dello sport.