Giorgia a sorpresa sul palco di Roma mano nella mano con Geolier

Roma, 31 mar. (askanews) - Sul palco del Palazzo dello Sport di Roma, (durante il secondo appuntamento nella capitale, del suo tour tutto sold out nei palasport) Geolier, oltre ad ospiti d'eccezione come Luchè, MV Killa e Yung Snapp, ha incantato il pubblico insieme a Giorgia.

I due oltre a cantare "L'ultima canzone", traccia in cui avevano collaborato in passato, hanno portato in scena il brano sanremese di Giorgia "La cura per me", in una versione con barre inedite di Geolier, facendo emozionare tutto il palazzetto.