Gioco pubblico, Zamparelli: legislatore ridisegni assetto

Roma, 8 nov. (askanews) - "Oggi il legislatore ha il delicato compito di ridisegnare l'assetto del gioco pubblico nel nostro Paese, e risulta fondamentale seguire un impianto che garantisca il buon funzionamento del sistema, tra trasparenza, legalità, entrate erariali e salute dei cittadini". Lo ha dichiarato Emilio Zamparelli, presidente di STS, Sindacato Totoricevitori sportivi, nel corso di un The Watcher Talk, il format di The Watcher Post.

"Per tutelare il giocatore - ha continuato - la rete deve essere diffusa in maniera capillare ed essere attiva nel contrasto dell'illegalità. Sottoporre un'intera categoria a un vincolo di distanza per contrastare la ludopatia è paradossale visto che i dati evidenziano come i consumatori si stiano spostando all'online. Siamo fuori dal tempo quando ragioniamo di distanziometri perché assistiamo ad una crescita impressionante delle slot online. Questo deve fare riflettere gli operatori e le istituzioni". "Il tema della ludopatia va affrontato anche alla luce di queste osservazioni, poiché il gioco online, avendo payout più alti, può avere maggiori rischi", ha concluso Zamparelli.