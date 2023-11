Gioco pubblico, l'appello: "Regole uniformi per legalità e sicurezza"

Roma, 8 nov. (askanews) - Un convegno per chiedere regole uniformi per garantire sicurezza, legalità e gettito sul comparto del gioco pubblico. L'iniziativa, organizzata dall'Istituto Milton Friedman, presieduto dal Direttore esecutivo, Alessandro Bertoldi, si è svolta alla Camera dei Deputati, con la partecipazione dei presidenti delle più rappresentative Associazioni di categoria del settore.

La richiesta è unanime: "Il Parlamento ha deciso di affidare al governo una delega per riordinare il settore. Oggi il messaggio che vogliamo dare è quello dell'esigenza di un riordino che tenga conto di tutte le verticali di gioco, dai punti generalisti (bar, tabaccherie) alle sale specializzate fino al gioco on line, che è in forte crescita ma che ancora non più di un quinto dell'intero mercato", spiega Emmanuele Cangianelli, Presidente EGP (FIPE).

"Auspichiamo che questo governo possa finalmente far sì che si arrivi a una conclusione con la legge delega - sottolinea Domenico Distante, Presidente di Sapar - per dare tutela alle piccole e medie imprese e non dimentichiamoci il sistema bancario e il circuito postale perché chiudono i conti correnti alle imprese che fanno gioco pubblico di stato, ma questo è un eccesso".

Per Geronimo Cardia, Presidente Acadi-Confcommercio, "l'intenzione è quella di mettere sul tavolo il fatto che un riordino del comparto del gioco pubblico debba procedere in modo omogeneo interessando tutte le verticali distributive del comparto del gioco pubblico e non una parte di esse". "Aprire un tavolo generale, fisico e on line e portare le riforme insieme", conclude Massimiliano Pucci, Presidente ASTRO.