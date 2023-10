Giochi e vecchie console, il progetto di un museo geek a Parigi

Milano, 19 ott. (askanews) - Nintendo, Sega, Sony, Microsoft: oltre 2.200 console accumulate in vent'anni saranno la base del progetto di due appassionati del mondo geek per aprire un museo dei videogame vicino a Parigi nel 2026.

Ludovic Charles, collezionista di videogiochi da oltre 20 anni, e Benoit Theveny, YouTuber francese che vive e lavora in Giappone, hanno già raccolto oltre un milione di euro attraverso una campagna di crowdfunding online per sostenere il loro "Progetto Odyssey", dal nome della prima consolle uscita sul mercato nel 1972.

"Credo che faccia piacere a tante persone perché riempiamo un vuoto da qualche parte. Se c'è tanta partecipazione significa che mancava un riconoscimento simile alla cultura dei videogiochi", ha spiegato l'influencer Benoit, alias Tev.

Dal pavimento al soffitto di un magazzino a Gardanne, in Provenza, gli scaffali pieni fino a scoppiare nascondono la preziosa collezione di Ludovic, 49 anni: ogni versione immaginabile di console "una delle più grandi collezioni al mondo", stima. "Vorremmo realizzare un vecchio negozio degli anni '80/'90. Ho già le finestre, ho i terminali, metto nuovi giochi, nuove console sugli scaffali, abbiamo dei vecchi apparecchi, abbiamo tutto quello che ci serve per creare queste atmosfere. Tutto dipenderà dal budget che abbiamo, dallo spazio che abbiamo e di cui disponiamo".

Dopo varie location saltate, il museo sorgerà a Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne, in un'area da riqualificare vicino a Parigi dove l'amministrazione locale ha già un grande progetto per un centro ludico di 80.000 m dedicato all'e-sport, in cui dovrebbe essere integrato il "Progetto Odyssey" di Ludovic e Benoit.