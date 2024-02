Giani: innovazione fondamentale per garantire diritto alla salute

Cernobbio, 9 feb. (askanews) - "Noi investiamo molto sulla digitalizzazione e sull'innovazione tecnologica. Del resto ci rendiamo conto la sempre più sofisticata capacità, anche con l'intelligenza artificiale, di costruire una rete di infrastrutture digitali che possono creare nella diagnostica quella capacità di prevenzione che è fondamentale per garantire il diritto alla salute, come recita l'art 32, un obiettivo che tutto il Paese si deve porre. Ma dall'altra vi è la necessità di pensare a un'innovazione anche nelle strutture, pensate alla costituzione delle case di comunità, noi ne realizzeremo o ne ammoderneremo 77 in una Regione come la Toscana attraverso il Pnrr". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervistato da askanews alla Winter School 2024 di Motore Sanità a Cernobbio, sulle rive del lago di Como.

Per il governatore toscano, "significa costruire dei presidi in cui l'associarsi dei medici di medicina generale si deve accompagnare alla costruzione dell'ecografo per una prima diagnosi, alla realizzazione di infrastrutture digitali che si accompagnano alla telemedicina, e quindi al collegarsi con un presidio sanitario di quello che può servire nella cardiologia o nel diabete, ad avere anche senza la prossimità fisica una prossimità da un punto di vista terapeutico".