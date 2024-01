Germania, Scholz difende i tagli ai benefici fiscali per gli agricoltori

Berlino, 8 gen. (askanews) - "Voglio chiarire che dobbiamo prendere decisioni in questo settore. E questo significa sempre eliminare le sovvenzioni che sono state pesantemente criticate per molti, molti anni come parte di una revisione molto attentamente ponderata. Questo è ciò che il governo federale ha appena proposto".

Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in una conferenza stampa al fianco del primo ministro lussemburghese Luc Frieden, difendendo la decisione del governo di tagliare i benefici fiscali per gli agricoltori, una scelta che ha scatenato una serie di proteste a livello nazionale da parte degli agricoltori che hanno usato trattori e altre attrezzature agricole per bloccare strade e centri cittadini in tutta la Germania.

"Chiaramente, la critica fa parte della democrazia - ha continuato Scholz - è necessaria e parte di essa. Nessuno dovrebbe lamentarsene. Io, almeno, non lo faccio. Naturalmente, il fine non giustifica tutti i mezzi. Ed è per questo che, in considerazione del fatto che il governo ha fatto concessioni agli agricoltori, penso che sia anche importante mantenere le cose in proporzione e trovare il giusto equilibrio. Questa dovrebbe essere anche una preoccupazione per tutti i democratici. Soprattutto in questi tempi difficili".