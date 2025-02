Germania, candidato dei Verdi vota prima: "Bello vedere il mio nome"

Roma, 7 feb. (askanews) - Il ministro dell'Economia e del Clima, candidato dei Verdi alla cancelleria, Robert Habeck, ha già espresso il suo voto in vista delle elezioni parlamentari tedesche del 23 febbraio, in un seggio elettorale a Flensburg, nel nord della Germania.

"È stato un momento speciale per me, perché ho trovato il mio nome sulla scheda elettorale e sono stato molto felice di vederlo. Naturalmente manterrò segreta la mia scelta, ma non mi aspetto sorprese in questa fase. Ai tedeschi vorrei dire che se non potete votare il 23 febbraio, fatelo adesso, andate a votare prima. Usate la possibilità di votare per posta o fate come me e andate direttamente ai seggi elettorali già aperti", ha dichiarato ai giornalisti dopo aver votato.

"È un'elezione importante. Sono le prime grandi elezioni europee dopo l'insediamento di Donald Trump. Il risultato delle elezioni in Germania è cruciale, anche per la risposta a ciò che sta accadendo in America, ciò di cui l'Europa ha bisogno ora come segnale", ha aggiunto.