Gaza, palestinesi in coda a Kahn Younis per donare il sangue

Milano, 8 mag. (askanews) - I palestinesi in coda per donare il sangue presso l'ospedale specializzato del Kuwait nella città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza. La crisi umanitaria peggiora a causa del blocco degli aiuti umanitari imposto da Israele dall'inizio di marzo, mentre continuano i raid distruttivi sulla Striscia.

"Non c'è cibo né acqua, i valichi sono chiusi e non c'è accesso a cibi ricchi di proteine, il che colpisce i pazienti e ne indebolisce ulteriormente la salute. Nonostante tutto, le persone hanno risposto all'appello e hanno adempiuto al loro dovere umanitario donando il sangue, nonostante le conseguenze che ciò avrebbe avuto in seguito. Ma questo sangue è vitale e sanno che ogni goccia contribuisce a salvare la vita di una persona ferita", ha dichiarato Hind Joda, responsabile del reparto di laboratorio dell'ospedale.