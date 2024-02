Milano, 23 feb. (askanews) - Da luogo di culto a luogo di rifugio. A Gaza City la chiesa di San Filippo si è trasformata in un ospedale improvvisato, i medici hanno preso il controllo della navata per accogliere i residenti di Gaza bisognosi di cure. "Il settore sanitario nella Striscia di Gaza è paralizzato e la maggior parte degli ospedali sono fuori servizio", ha spiegato un medico della chiesa, che deve far fronte alla carenza di forniture mediche di base.