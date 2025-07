Deir el-Balah (Gaza), 30 lug. (askanews) - Sfollati palestinesi ispezionano le conseguenze di un attacco israeliano che ha colpito una tenda in un campo per sfollati nei pressi di Deir el-Balah, nel centro di Gaza. L'attacco è avvenuto alle 2:30 del mattino, secondo un fotografo dell'AFP. "Una bambina non aveva neanche due mesi, erano piccoli, cos'hanno fatto i bambini?" chiede Najah Aish Umm Fadi, zia di Mohammed Fath, morto nella tenda con le due figlie e un figlio.