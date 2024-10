Gaza, i parenti piangono la strage di bambini a Nuseirat

Nuseirat (Striscia di Gaza), 14 ott. (askanews) - "Sono tutti bambini, che dormono nelle coperte, tutti bruciati e fatti a pezzi", dice una donna palestinese in lacrime all'interno di un'aula distrutta nella scuola secondaria maschile di al-Nuseirat dopo un attacco israeliano, che. secondo quanto riferito dall'agenzia di protezione civile di Gaza, ha ucciso almeno 15 persone e ne ha ferite altre decine domenica in una scuola trasformata in rifugio per palestinesi sfollati nel campo di Nuseirat, nel centro di Gaza.