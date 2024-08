Gaza, i ministri degli Esteri Gb-Francia in Israele per colloqui

Tel Aviv, 16 ago. (askanews) - Il ministro degli Esteri britannico David Lammy e quello francese Stéphane Séjourné sono impegnati in una missione congiunta in Israele, mentre continuano i colloqui per il cessate-il-fuoco tra lo Stato ebraico e Hamad a Doha, nel tentativo di lavorare per impedire che la guerra si allarghi in un conflitto regionale più ampio.

"Questo è un momento pericoloso per il Medio Oriente," ha dichiarato Lammy. "Il rischio che la situazione sfugga al controllo è in aumento. Un attacco iraniano avrebbe conseguenze devastanti per la regione".

Lammy e il ministro degli Esteri francese Séjourné dovrebbero tenere un incontro congiunto con il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz e il ministro degli Affari strategici Ron Dermer.