Gas Intensive, Boschi (Mase): contro caro energia serve mix misure

Roma, 11 feb. (askanews) - "Io credo che ci sia stato un approccio che non ha considerato attentamente le prospettive future, assumendo che avessimo disponibili soluzioni per decarbonizzare il sistema energetico in tempi rapidi e con soluzioni diciamo a costo contenuto. Così non è, e questo ha iniziato a delineare una situazione di crisi sul tema dei costi energetici, situazione di criticità che è aumentata considerevolmente con la guerra russa in Ucraina che ha causato degli impatti e ha portato degli impatti sempre crescenti per il sistema energetico europeo ed italiano in particolare, impatti che sono stati valutati e gestiti solo dal punto di vista della sicurezza, trascurando il punto di vista dell'economicità, perché è chiaro che in situazioni di emergenza il primo aspetto è quello della sicurezza e non tanto quello dell'economicità. Rispetto a questo, però noi dobbiamo fare di tutto per correggere la strada in un approccio realistico, in cui c'è la consapevolezza che le soluzioni di decarbonizzazione oltre certi livelli e per certi settori oggi non ci sono, e qualora ci siano hanno dei costi diciamo così non accettabili, e intervenire con misure di vario tipo e di orizzonti temporali diversi per cercare di salvare i salvabile". Lo ha detto Federico Boschi, capo dipartimento Energia, ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in occasione della tavola rotonda organizzata da Gas Intensive.