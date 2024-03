G7, Urso apre lavori Verona: fondamentale discutere di competitività

Milano, 14 mar. (askanews) - Il "G7, che come sapete abbiamo voluto ripristinare, dopo sette anni in cui non si svolgeva, proprio perché noi riteniamo fondamentale oggi più che mai discutere, confrontarci, decidere sulla competitività e quindi sullo sviluppo dei nostri Paesi. E questo ci ha consentito anche di far svolgere alle imprese il loro forum e sono felice quindi di dare la parola per iniziare il nostro vertice proprio agli attori dell'economia, perché ci diano suggerimenti, stimoli, proposte e solo ritengono anche critiche su quello che noi abbiamo fatto nei nostri vertici precedenti". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, avviando i lavori della prima ministeriale G7 a guida italiana, dedicata all'industria con i paesi partner a Verona.