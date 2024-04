G7, Meloni: papa Francesco in Puglia alla sessione sulla IA

Roma, 26 apr. (askanews) - Papa Francesco parteciperà ai lavori del G7 in Puglia a giugno, nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale. Lo annuncia la premier Giorgia Meloni in un video sulla presidenza italiana del 'Gruppo dei 7'. "La presidenza italiana del G7 - ha spiegato - intende valorizzare questo percorso promosso dalla Santa sede e portarlo all'attenzione degli altri leader in occasione del vertice in puglia. Per questo sono onorata di annunciare oggi la partecipazione di papa Francesco ai lavori del G7 proprio nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale".

Aggiunge la premier: "Ringrazio di cuore il santo padre di avere accettato l'invito dell'Italia. La sua presenza dà lustro alla nostra nazione e all'intero G7. E' la prima volta nella storia che un pontefice partecipa ai lavori del 'Gruppo dei 7' e il santo padre lo farà nella sessione 'outreach', aperta cioè anche ai paesi invitati e non solo ai membri del G78.

Sottolinea la Meloni: "Io sono convinta che la presenza di sua sanità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all'intelligenza artificiale. Perché su questo terreno, sul presente e sul futuro di questa tecnologia, si misurerà ancora una volta la nostra capacità - la capacità della comunità internazionale - quello che il 2 ottobre 1979 un altro papa, san Giovanni Paolo II, ricordava nel suo celebre discorso alle Nazioni unite: l'attività politica, nazionale e internazionale, viene dall'uomo, si esercita mediante l'uomo ed è per l'uomo. Questo sarà sempre il nostro cammino".