G7, Meloni da Biden: riaffermiamo ordine mondiale basato su regole

Washington, 1 mar. (askanews) - Un incontro sui grandi temi internazionali quello tra il presidente americano Joe Biden e la premier Giorgia Meloni alla Casa bianca. Ovviamente il prossimo G7 che si terrà in Italia e stato al centro del colloquio

"Lavoriamo per un G7 concreto e sostanziale. Intendiamo riaffermare un ordine internazionale basato sulle regole, difendendo la libertà" ha detto Meloni, parlando anche della crisi in Medio Oriente. "Dobbiamo coordinare le azioni per evitare una escalation, e sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti, ma la crisi umanitaria resta la nostra priorità numero uno".

"Gli Usa lanceranno aiuti dagli aerei per la popolazione" ha detto Biden.

Grande cordialità tra i due, il presidente americano ha dedicato alla premier la canzone Georgia on My Mind.