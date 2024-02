G7, Gelmetti (FdI): momento importante di confronto

Roma, 21 feb. (askanews) - "Il G7 sarà una grande opportunità e una grande vetrina per la nostra Nazione anche perché è stata ripristinata la possibilità di organizzare vari appuntamenti ministeriali in base alle deleghe e ai temi dei singoli Dicasteri. Il primo appuntamento sarà proprio quello che affronterà il tema delle imprese, dell'industria, delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. Questo G7 è organizzato in collaborazione con Confindustria perché, parallelamente agli appuntamenti istituzionali, ci sarà il B7, ovvero delle sessioni di lavoro tra le principali aziende dei paesi coinvolti. È una grande opportunità per il nostro sistema industriale per confrontarsi su come poter affrontare al meglio le prossime sfide globali. Sarà importante anche la partecipazione dei ministri, che potranno presenziare a questi appuntamenti proprio per ascoltare e confrontarsi con i principali player del mercato", ha dichiarato il Sen. Matteo Gelmetti, membro della Commissione Bilancio del Senato, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.