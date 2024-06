G7, Biden e Zelensky firmano un accordo di sicurezza di 10 anni

Bari, 14 giu. (askanews) - Gli Stati Uniti si sono impegnati a sostenere a lungo termine l'Ucraina nella guerra contro la Russia, con un accordo di sicurezza decennale firmato dal presidente Joe Biden e dal suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky.

L'intesa, siglata in occasione del vertice del G7 in Puglia, giunge mentre la Casa Bianca cerca di ottenere il sostegno di Kiev, quando si profila una tesa battaglia per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti con Donald Trump.

"Oggi gli Stati Uniti inviano un segnale forte del loro sostegno all'Ucraina, ora e in futuro", si legge in una dichiarazione Usa che accompagna l'accordo di sicurezza. L'accordo prevede che gli Stati Uniti forniscano all'Ucraina una serie di aiuti militari e di addestramento per contrastare l'invasione russa e che Washington si impegni a proteggere il suo alleato "ora e in futuro".

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky il nuovo accordo di sicurezza decennale rappresenta un "ponte" verso l'adesione alla Nato per il suo Paese. "La questione della Nato è trattata nel testo dell'accordo. In esso si afferma che l'America sostiene la futura adesione dell'Ucraina alla Nato e riconosce che il nostro accordo di sicurezza è un ponte verso l'adesione dell'Ucraina alla Nato. È molto importante per tutti gli ucraini e per tutti gli europei sapere che non ci saranno deficit di sicurezza in Europa, che invogliano l'aggressore alla guerra e rendono il futuro incerto" ha dichiarato.