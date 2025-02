Fratoianni canta "Povera patria" di Battiato

Roma, 13 feb. (askanews) - "Povera Patria schiacciata dagli abusi del potere", in un video sui canali social Nicola Fratoianni di Avs, intona in auto la canzone 'Povera Patria' di Franco Battiato.

E poi prosegue 'Bene, ora ho la vostra attenzione. Avete sentito Giorgia Meloni? Record su record, ma scherziamo? Eccoli qui un po' di record: 5,7 milioni di italiani in povertà assoluta, di questi 1,3 milioni sono minori. Gli stipendi degli italiani e delle italiane hanno perso il 7% del potere d'acquisto. Quasi 5 milioni di italiane e di italiani sono in attesa del rinnovo del contratto di cui avrebbero diritto. Un italiano su dieci è in condizione di povertà anche quando lavora con un regolare contratto, perché guadagna troppo poco. Ventidue mesi consecutivi di crollo della produzione industriale, +30% di cassa integrazione e l'Italia dei record di Meloni è prima in Europa per disoccupazione giovanile nel 2024. Giorgia Meloni, fai un bagno di umiltà". Quindi, Fratoianni riprende in chiusura ancora 'Povera Patria' di Battiato: "Visto che è iniziato Sanremo, vorrei dedicare una canzone anch'io.. 'Tra i governanti quanti perfetti e inutili buffoni'"..