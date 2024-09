Francia, Macron ha dato l'incarico di primo ministro a Michel Barnier

Parigi, 5 set. (askanews) - A due mesi dalle elezioni legislative e dopo due settimane di complesse consultazioni, il presidente francese Emmanuel Macron ha dato l'incarico di primo ministro a Michel Barnier.

Il nuovo premier è di centro destra, fa parte del partito dei repubblicani, fondato da Sarkozy e ha alle spalle una lunga carriera politica: è stato ministro degli Esteri e ha avuto molti ruoli da commissario in Unione europea, compreso quello di negoziatore per la "Brexit". Con i suoi 73 anni è il primo ministro più vecchio di sempre in Francia e prende il posto proprio di Gabriel Attal, a 35 anni il più giovane.

Ora deve conquistare la fiducia del Parlamento, mentre dall'Eliseo sottolineano che il Capo dello Stato "si è assicurato" che Michel Barnier soddisfi le condizioni di stabilità e di più ampia unità e gli chiede di "instaurare un governo di unità al servizio del Paese".