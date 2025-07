Fotovoltaico: a Montà d'Alba una nuova Comunità Energetica

Fontanafredda, 10 lug. (askanews) - Plenitude e Nuova Simplast, azienda specializzata nello stampaggio rotazionale e assemblaggio di componenti plastici, annunciano l'inizio dei lavori di costruzione di una Comunità Energetica a Montà d'Alba (CN). Il progetto, nella configurazione di Autoconsumatore Individuale a Distanza (AID), prevederà nello specifico la realizzazione di un impianto fotovoltaico in grado di produrre circa 860 MWh all'anno.

Così Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude: "Il progetto di autoconsumo individuale distribuito prevede l'installazione di un campo di produzione fotovoltaico di energia elettrica per l'autoconsumo di cinque siti produttivi di Nuova Simplast. L'autoconsumo, ovviamente, permette alla ditta di avere un prezzo dell'energia definito per i prossimi dieci anni e di ricevere un contributo sull'autoconsumo da destinare in parte anche a opere sociali per il territorio nel quale l'azienda opera".

Questa iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di Plenitude che vede nelle Comunità Energetiche un modello energetico innovativo e sostenibile, in grado di fornire a imprese, cittadini e comunità uno strumento per produrre, consumare e condividere energia da fonti rinnovabili all'interno dello stesso territorio.

Continua Goberti: "Il progetto è volto all'installazione di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile e si inserisce perfettamente nella strategia di Plenitude, che ci vede collaborare con i nostri clienti e con i consumatori finali per una transizione energetica che sia sostenibile ed economicamente valida".

Plenitude supporterà Nuova Simplast in tutte le fasi di realizzazione dell'iniziativa: dalla progettazione fino alla richiesta di accesso agli incentivi, fornendo anche la piattaforma tecnologica "Plenitude Comunità Energetiche" che permetterà di gestire e monitorare la configurazione AID.