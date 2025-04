Forte ondata di maltempo, chiuso il tunnel del Fréjus

Saint-Julien-Mont-Denis (Savoia), 17 apr. (askanews) -Camion fermi in coda sotto il maltempo sulla A43 nei pressi di Saint-Julien-Montdenis, nella regione francese della Savoia, a causa della chiusura del tunnel del Fréjus.

Le abbondanti nevicate nella regione, con neve fino a 120 cm, hanno causato gravi disagi alla rete elettrica e ai trasporti.

Situazione simile anche sul versante italiano, con un'allerta in particolare in Piemonte dove le piogge localmente molto forti hanno interessato principalmente il Verbano, l'alto Vercellese, il Biellese e il Torinese, provocando l'innalzamento del Toce, del Sesia e del Po che a San Sebastiano (Torino) ha superato il livello di pericolo. Ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Piemonte, Lombardia e Lazio.