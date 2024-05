Football americano, Frogs sfidano i North Park University Vikings

Milano, 20 mag. (askanews) - Una partita per raccontare uno sport iconico. A Milano, nel leggendario Velodromo Vigorelli si è tenuta un'amichevole di Football Americano: i Frogs Legnano hanno accolto i North Park University Vikings - team di Chicago che milita in III Division NCAA - per un'amichevole.

Lancio della monetina con il Console Generale degli Stati Uniti d'America Douglass R. Benning e bandierone Usa srotolato come omaggio agli ospiti.

In Italia sono diverse migliaia gli appassionati, con ampie prospettive di crescita. Ma quali sono i valori del football americano? Ce lo spiega Ettore Guarneri, presidente dei Frogs Legnano, che pone l'accento sull'inclusività e l'importanza del fare squadra: "Sicuramente - dice - è uno sport di contatto, come è giusto che sia perché il football americano è uno sport di contatto, ma non è violento. Non si vedranno mai risse in campo. La cosa che più a me piace, è vedere i genitori sugli spalti che incitano i ragazzi, senza litigare".

Ed esiste anche una versione senza contatto, placcaggi e scontri. In una pausa della partita, i giovanissimi dei Frogs hanno offerto al pubblico un'esibizione di Flag Football, disciplina che debutterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Tradizionalmente spettacolare, il football americano passa per uno sport macho ma è in realtà sempre più inclusivo. Come spiega Chiara Fumarola, argento europeo Flag Football 2023 che sogna i cinque cerchi:

"Di questi tempi il football femminile è più elevato. Ci sono molte più squadre rispetto agli anni scorsi e anche nella nazionale italiana le ragazze sono prontissime per guardare al futuro, alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. Io spero di andarci: ce la sto mettendo tutta agli allenamenti, anche grazie a mio papà".

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio Gualtiero Benatelli

Immagini askanews