Fondazione ITS Vita, al via le iscrizioni per i corsi professionali

Roma, 17 set. (askanews) - Al via le iscrizioni ai nuovi corsi professionali organizzati da ITS Fondazione VITA "Nuove tecnologie della vita": per l'edizione 2024 sono previsti 9 corsi gratuiti, attivati per le sedi di Siena, Firenze, Pisa-Pontedera e, per la prima volta, Grosseto.

Nata nel 2015 per formare figure professionali altamente specializzate nelle life sciences, settore strategico dell'economia regionale, ITS Fondazione Vita offre ai giovani in possesso di diploma superiore corsi biennali costruiti sulla base delle esigenze e dei fabbisogni delle imprese, puntando in particolare agli ambiti biomedicale, farmaceutico e biotecnologico.

Stefano Chiellini, direttore della Fondazione Vita: "Le grandi aziende hanno bisogno di competenze specifiche e grazie al loro aiuto possiamo progettare questi percorsi e gestirli insieme a loro. Rendiamo i ragazzi non solo pronti da un punto di vista di competenze, ma appetibili anche per le aziende, attraverso un percorso di creazione dei curriculum vitae, riuscire ad avere una comunicazione efficace. Questi sono gli obiettivi che l'ITS Fondazione Vita vuole per i suoi studenti".

Nella nuova sede di Grosseto è in programma il nuovo corso "Greenlab24", concepito per formare tecnici superiori per le produzioni circolari della chimica verde e dei materiali innovativi, nell'ambito delle biotecnologie industriali e ambientali. Ma tra le novità per il biennio 2024-2026 c'è anche l'erogazione di alcune borse di studio, un aiuto concreto alle famiglie dei giovani candidati ammessi ai percorsi della Fondazione ITS VITA per contribuire alla copertura delle eventuali spese degli iscritti di vitto, alloggio o viaggio.

Stefano Chiellini, Direttore della Fondazione Vita: "Fondazione Vita ad oggi ha coinvolto quasi 500 studenti tra diplomati e in formazione, dei quali quelli diplomati hanno già trovato lavoro: per circa l'80% sono all'interno delle aziende farmaceutiche o biomedicali, mentre si arriva al 90% se pensiamo a quegli studenti che hanno poi continuato la formazione universitaria, per andare avanti nel loro percorso di conoscenza".

Complessivamente, l'86% dei diplomati di ITS Fondazione Vita trova occupazione nell'ambito delle scienze della vita.