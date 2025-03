Fondazione Cariplo, 20 mln per autonomia delle persone con disabilità

Milano, 31 mar. (askanews) - Fondazione Cariplo lancia una nuova iniziativa da 20 milioni di euro per sostenere progetti che mettano al centro le persone con disabilità e la loro autonomia. E' una delle 3 sfide di mandato recentemente presentate dalla Fondazione e che, nei prossimi mesi prenderà corpo in modo più dettagliato. Contestualmente, insieme a CoorDown, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione che mette al centro i diritti delle persone con disabilità. Primo tassello fondamentale infatti per l'autonomia è il coinvolgimento nei processi decisionali, per avere voce in capitolo.

"Essere coinvolti nelle decisioni che riguardano le persone con disabilità e le loro famiglie è il primo passo per promuovere una vera autonomia - ha detto ad askanews Claudia Sorlini, vicepresidente di Fondazione Cariplo - Inclusione significa partecipazione nei processi decisionali, coinvolgimento nella vita sociale, e nelle scelte politiche. Ognuno deve essere nella condizione di poter esprimere i propri bisogni, ed essere ascoltato; solo una persona con disabilità e le famiglie che toccano da vicino questa condizione sanno esprimere efficacemente il punto di vista sui problemi che li riguardano direttamente; insieme poi bisogna impegnarsi per elaborare proposte e risposte".

"Nel 2025, la Fondazione ha aumentato le risorse a sostegno di progetti sul territorio - ha spiegato Andrea Rebaglio, direttore area Attività filantropiche trasversali -; l'attività complessiva passerà dai circa 160milioni di euro, lo standard negli ultimi anni, a oltre 215 milioni di euro. Gli organi della fondazione hanno deciso di concentrare questo impegno straordinario su tre sfide di mandato, a cui dedicare 20 milioni di euro ciascuna. Una di queste sfide, per l'appunto, è quella incentrata sull'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità; si tratta di tre grandi iniziative, che hanno anche l'obiettivo di aggregare l'impegno di soggetti pubblici e privati per far convergere sforzi e risorse provenienti dal territorio, contando di ottenere un impatto evidente; le altre due, riguarderanno il tema dei Neet - i giovani che non studiamo e non lavorano - e quello della prima infanzia, quindi i bambini nell'età da zero a 6 anni".

Anche per questo Fondazione Cariplo si è unita alla campagna internazionale di Coordown per rivendicare la parità di diritti per tutti e una vera inclusione.

CoorDown, Coordinamento nazionale Associazione delle persone con disabilità, ha lanciato la propria campagna a livello internazionale per rivendicare la parità di diritti per tutti e una vera inclusione. "No Decision Without Us - ha detto ad askanews Martina Fuga, presidente di CoorDown - è una campagna che vuole rivendicare la presenza delle persone con disabilità nei tavoli dove si prendono le decisioni. Siamo convinti che, perché il mondo possa essere davvero inclusivo, debba prevedere nel design e nella progettazione tutte le persone che vivono in questa condizione".

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) almeno un miliardo di persone, il 15% della popolazione globale, vive una condizione di disabilità. E a questa fetta di persone, spesso ai confini dell'invisibilità, che, in Lombardia e in parte in Piemonte, Fondazione Cariplo vuole ribadire la propria attenzione e vicinanza, facendone una delle sfide principali da affrontare.

Non è un tema nuovo per Fondazione, anzi. Solo nel periodo 2003-2024 Fondazione Cariplo ha sostenuto oltre 160 progetti per l' autonomia abitativa delle persone con disabilità per un totale di circa 33 milioni di euro. In riferimento all'occupabilità e all'inserimento lavorativo di persone con disabilità, nelle 3 edizioni del bando abili al lavoro (2019-2021) sono stati deliberati contributi a sostegno di 26 progetti per oltre 4,3 milioni, impegnandosi da una parte a promuovere la crescita e il mantenimento di opportunità occupazionali per persone con disabilità, e dall'altra a incrementare competenze e sensibilità intorno al tema.