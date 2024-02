Flash mob Intergruppo Pace a Montecitorio: cessate il fuoco a Gaza

Roma, 13 feb. (askanews) - "Cessate il fuoco ora a Gaza", "Proteggere la popolazione civile" e "Stop al genodicio". Sono gli appelli lanciati in Piazza Montecitorio nel corso del flash mob delle deputate e dei deputati dell'Intergruppo parlamentare per la Pace tra la Palestina e Israele, con la partecipazione di associazioni che lavorano a Gaza e in Cisgiordania in progetti della Cooperazione italiana.

"L'obiettivo è quello di sollecitare il governo a prendere una posizione chiara e forte per un immediato 'cessate il fuoco' a Gaza e per l'apertura di una conferenza di Pace che ponga fine al conflitto tra i due popoli. Dopo 28mila morti a Gaza, di cui la maggior parte donne e bambini, non si può più restare a guardare. Basta silenzi", hanno detto i parlamentari.

Alla manifestazione erano presenti tra gli altri Laura Boldrini, Susanna Camusso, Alessandro Zan, Fabio Porta (Pd), Stefania Ascari, Riccardo Ricciardi, Marco Grimaldi (M5s).