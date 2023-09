Fitwalking for AIL, in mille per la settima camminata solidale

Roma, 25 set. (askanews) - Si è svolta domenica 24 settembre a Roma, tra migliaia di partecipanti, la settima edizione di Fitwalking for AIL, camminata solidale non competitiva organizzata dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dell'assistenza dei pazienti con tumori del sangue e dei loro familiari.

La Fitwalking for AIL, che quest'anno ha coinvolto 24 città italiane e 21 sezioni provinciali dell'Associazione protagoniste dell'iniziativa, rientra tra le attività legate al progetto Ambiente e salute: secondo l'Agenda 2030, infatti, salute e sostenibilità ambientale passano proprio da un approccio integrato che comprenda l'ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del contesto territoriale.

Dalla terrazza del Pincio hanno dato il via ufficiale all'evento Giorgio Trabucco, Commissione Sport e Benessere di Roma Capitale e Maria Novella Luciani, direttrice della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità presso il Ministero della Salute. Sono intervenuti, inoltre, Pino Toro, Presidente Nazionale AIL; Maria Luisa Rossi Viganò, Presidente AIL Roma; Maurizio Martelli, Professore ordinario di Ematologia, Sapienza di Roma e Direttore UOC Ematologia Policlinico Umberto I di Roma; Maria Christina Cox, Ematologa del Policlinico Tor Vergata e docente di Esercizio fisico adattato per la prevenzione primaria e secondaria delle malattie oncologiche, Università San Raffaele Roma e Luca Barbarossa, cantautore e testimonial d'eccezione da sempre vicino ad AIL. Ha condotto la camminata Fausto Certomà, Istruttore e Membro del Comitato Scientifico Nazionale per lo sviluppo del Fitwalking.

Per tutta la giornata pazienti ed ex pazienti hanno potuto trascorrere dei momenti all'insegna dell'attività fisica all'aperto: AIL, da oltre 50 anni promuove e sostiene la ricerca scientifica per curare leucemie, linfomi e mieloma; restando al fianco dei pazienti assistendoli e accompagnali lungo tutte le fasi del percorso.