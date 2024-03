Fisco, Meloni: basta interventi spot, obiettivo è ridurre le tasse

Roma, 13 mar. (askanews) - "Ci siamo assunti la responsabilità storica di abbandonare la logica degli interventi spot per portare avanti una riforma del fisco organica, perchè solo con una riforma organica e complessiva sarà possibile raggiungere l'obiettivo di una riduzione generalizzata della pressione fiscale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad un convegno sulla riforma fiscale alla Camera.

"Ci hanno accusato di voler aiutare gli evasori, di nascondere condoni immaginati, di voler allentare le maglie del fisco. A smentire le accuse ci sono i numeri che ci dicono che il 2023 è stato un anno record nel recupero dell'evasione fiscale" ha aggiunto Meloni.

"Il messaggio che vogliamo dare è molto semplice: non abbiamo amici ai quali fare favori se non gli italiani onesti che pagano le tasse e contribuiscono al bilancio pubblico, anche quando non riescono a pagare ma che vogliono farlo. Non c'è spazio per chi vuole fare il furbo ma chi è onesto ed è in difficoltà merita di essere aiutato" ha concluso.