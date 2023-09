Finanza, Di Ascenzo (Codacons): maggiore educazione finanziaria

Roma, 20 set. (askanews). - "Molti consumatori ritengono che la disciplina dei servizi finanziari sia troppo tecnica. Altri si affidano completamente all'intermediazione delle istituzioni e quindi se ne disinteressano, quindi l'educazione finanziaria è carente, ma questo espone la gente alle frodi creditizie", lo ha detto questa mattina Gianluca Di Ascenzo, presidente Codacons, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Molte frodi traggono ispirazione dai social, su cui pubblichiamo tutto esponendoci ai rischi. Le frodi attuali - ha concluso Di Ascenzo - sono molto sofisticate, la normativa aiuta, ma sarebbe utile se si aumentassero gli strumenti di sicurezza per alzare il livello di educazione finanziaria. Per questo ad agosto abbiamo pubblicato un decalogo in collaborazione con Abi".