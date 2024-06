Festa per Jin, star dei BTS, ha finito il servizio militare in Sudcorea

Roma, 12 giu. (askanews) - Festa in Corea del Sud: Jin, la star dei BTS, il gruppo K-pop famoso in tutto il mondo, ha finito il servizio militare obbligatorio. È il primo dei sette membri della band a terminarlo; la leva viene richiesta a tutti gli uomini sotto i 30 anni, a causa delle tensioni con la Corea del Nord, ma di fatto ha interrotto la carriera musicale del gruppo che potrà riunirsi quando tutti finiranno, tra circa un anno.

Jin è uscito dai cancelli della sua base militare nella contea settentrionale di Yeoncheon, a Nord di Seoul, dove è stato accolto dai compagni J-hope, V, RM, Jungkook e Jimin. RM ha anche suonato il sassofono, intonando il ritornello della loro mega hit "Dynamite", mentre i compagni si abbracciavano e regalavano a Jin un enorme mazzo di fiori.

Ai fan era stato chiesto di non accorrere per la sua uscita ma gli hanno fatto trovare striscioni colorati fuori dalla base, uno dei quali recitava: "Seok-jin hai fatto così bene negli ultimi 548 giorni. Saremo al tuo fianco con il nostro amore incrollabile", riferendosi alla star con il suo nome completo. E un cartello sorretto da due palloni giganti è volato davanti a lui con il messaggio: "Il bel Seok-jin di tutto il mondo! Congratulazioni per il tuo congedo".

Anche la contea di Yeoncheon ha esposto un proprio striscione con la scritta: "BTS Jin, l'ultimo anno e mezzo è stato una gioia per noi. Yeoncheon non ti dimenticherà!".