Festa a Gevova per gli Ex-Otago, data speciale all'Arena del Mare

Genova, 15 lug. (askanews) - Genova esplode per "Tu non tradirti mai", la data speciale completamente sold out dell'Auguri - Tour Estate 2024 prodotto da Magellano Concerti che gli Ex-Otago hanno dedicato alla loro città natale nella suggestiva cornice dell'Arena del Mare. Un viaggio musicale che ha ripercorso tutti i successi degli Otaghi, accompagnati da ospiti e amici che hanno voluto sul palco con loro per questo appuntamento unico: dalle coinvolgenti note di "Non credo più a niente" con Olly all'intramontabile "La nostra pelle" con WIllie Peyote, gli Ex-Otago hanno regalato alla loro Genova un concerto indimenticabile tra classici senza tempo e brani del nuovo album "Auguri" (Capitol Records Italy/INRI). Non sono mancati brani come "Solo una canzone", "Cinghiali Incazzati", "Questa notte". Un momento di grande emozione ha segnato la fine del live sulle note di "Quando sono con te" cantata dal pubblico come un'unica voce che ha riempito l'arena, a confermare e rinnovare il legame profondo tra gli Ex-Otago e la loro città.

Spazio durante la serata anche ai temi sociali, con interventi lanciati dal palco e la presenza in venue di associazioni come Amnesty International e Ultima Generazione, sottolineando il messaggio di speranza e impegno che da sempre contraddistingue gli Ex-Otago: Tu non tradirti mai.

Prossimi appuntamenti dell'Auguri - Tour Estate 2024 da luglio a settembre in programma a Roma, Conversano (BA), Mogliano Veneto (VI), Pineto (TE), Riolo Terme (RA) e Castel Fiorentino (FI). Biglietti disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.