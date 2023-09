Ferrara invasa per una sera dall'esercito di Guerre Stellari

Ferrara, 22 set. (askanews) - Nessun attacco armato, ma per una sera Ferrara è stata invasa dalle unità d'assalto dell'esercito imperiale, dai cacciatori di taglie e altri "cattivi" dell'universo di Guerre stellari. Nella serata conclusiva di Imaginaction, il festival internazionale dei videoclip, un gruppo di figuranti di Star Wars - con tanto di certificazione "Legione 501" della Disney - ha sfilato attorno al teatro comunale fino a piazza Savonarola. In sottofondo la celebre colonna sonora del film prodotto da Robert Watts.

Il produttore cinematografico britannico avrebbe dovuto ritirare un premio a teatro, ma per problemi di salute ha dovuto rinviare la sua visita a Ferrara. Come ha spiegato Mauro Repetto, co-fondatore degli 883, durante la serata a teatro.

"Un problema di salute lo impedisce a volare. Ci tiene a scusarsi e a salutarvi. Non può volare, ma vorrà venire in Italia, ci tiene perché ama il nostro paese e tutti i fans di Star Wars come noi tutti".

Sul palco Repetto, che si è esibito con alcuni celebri brani degli 883, ha annunciato di essere al lavoro con Robert Watts per realizzare una nuova serie, "Bad Crossfit".