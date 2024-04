FdI, a Viterbo primo comizio di Arianna Meloni: sono qui da militante

Viterbo, 19 apr. (askanews) - Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi, è arrivata alle Terme dei Papi di Viterbo per partecipare all'evento L'Italia cambia l'Europa. Un evento elettorale in vista delle elezioni di giugno, il primo che vede impegnata direttamente la sorella della premier. Ad attenderla circa 300sostenitori, oltre a un consistente servizio di sicurezza. L'appuntamento è stato organizzato da Mauro Rotelli, deputato della Tuscia di Fdi e presidente della commissione Ambiente della Camera.

"Non amo stare molto sotto i riflettori - ha detto - credo si possa fare politica anche senza avere un ruolo pubblico, anche stando dietro le quinte e lo abbiamo dimostrato; vi dico che a fare il lavoro dietro le quinte siamo un esercito di donne e uomini. Si è parlato tanto di questa mia presenza qui a Viterbo, forse viene da pensare che ho cambiato profilo ma non sono qui a sostituire il presidente del Consiglio o per fare il capo del partito, sono qui da dirigente di FdI e soprattutto da militante, perché siamo dei militanti, abbiamo scelto di fare politica senza avere ambizione personale e con questo spirito abbiamo iniziato anni fa a fare politica".

Viterbo è la città in cui Giorgia Meloni fu eletta presidente di Azione giovani ma anche il territorio che alle ultime elezioni ha portato al partito il 40,1% dei consensi.