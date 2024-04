Expo 2025 Osaka, Vattani: "Al via il 13 aprile 2025, un anno esatto"

Roma, 13 apr. (askanews) - "Tra un anno esatto, il 13 aprile 2025, si aprirà Expo 2025 Osaka. Lo scorso 19 dicembre a Osaka, sul sito di Expo l'Italia è stata la prima Nazione partecipante in assoluto a iniziare la costruzione. Il nostro padiglione sarà uno strumento eccezionale per la diplomazia della crescita, un avamposto del Sistema Italia, della nostra cultura, dei nostri territori e di quel saper fare italiano per cui siamo conosciuti nel mondo": è il videomessaggio di saluto del commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, Amb. Mario Vattani visibile i tutte le piattaforme social di Italia a Expo 2025 Osaka.

"In questi mesi abbiamo partecipato a eventi in tutta Italia per far conoscere alle nostre aziende, alle nostre università, al nostro mondo della cultura, tutte le opportunità che rappresenta Expo 2025 Osaka, non solo in Giappone ma in tutta l'Asia. Tra due giorni, il 15 aprile, nella giornata Nazionale del Made in Italy, saremo alla Design Week di Milano per presentare il progetto del Padiglione Italia in quello che ormai è diventato il tempio del design mondiale. Oggi insieme a tutte le altre nazioni partecipanti, anche l'Italia vi da appuntamento a Osaka dal 13 aprile 2025", ha aggiunto.