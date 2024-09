Executive Masters alla Luiss Business School per I Graduation Day

Roma, 12 set. (askanews) - Ancora una giornata di Graduation Day della Luiss Business School a Villa Blanc, dedicata agli Executive Masters, ossia studenti con percorsi di carriera già avviati che decidono di aggiornare le proprie competenze ed arricchire il proprio network. In apertura di giornata il Dean della Luiss Business School, Raffaele Oriani ha riportato i saluti istituzionali rimarcando la mission della scuola.

"In Luiss Business School abbiamo la missione di accompagnare i nostri studenti e i nostri partner aziendali nel loro processo di sviluppo formativo. Questa giornata rappresenta un momento importante perché ci permette di riconoscere il successo raggiunto dai nostri studenti e di farlo insieme. In un contesto in cui i paradigmi esistenti stanno cambiando e siamo difronte a sfide senza precedenti, il nostro obiettivo è formare una nuova classe dirigente che sia al tempo stesso capace di raccogliere queste sfide e che sia responsabile, coerentemente con il motto della nostra scuola che è better leaders for a better world".

Tra i partner presenti in questa giornata, abbiamo parlato con Cristiana Scelza, Presidente di Valore D, che ha voluto lanciare un messaggio agli studenti presenti.

"È una bellissima giornata di festeggiamenti, ho condiviso alcune riflessioni con i docenti, le famiglie e gli studenti. Ce ne è una a cui tengo particolarmente come Presidente di Valore D e come dirigente di azienda. Per qualsiasi azienda che sia alla ricerca di crescita e di progresso bisogna pensare all'innovazione ed ai giovani. Si aspettano dei capi che siano equilibrati e giusti, pronti a cambiare il mondo insieme a loro. Quindi la riflessione che lascio per questa è che gli studenti siano esempio e portatori di responsabilità e giustizia".

Una giornata di festa che ha visto gli studenti sfilare davanti ai propri familiari e ricevere il diploma sotto incessanti applausi, con il consueto lancio del tocco.