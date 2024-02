Ex-Ilva, Riondino: i confinati sono i circa cinquemila cassintegrati

Roma, 13 feb. (askanews) - "Oggi i confinati sono i circa cinquemila cassintegrati a cui è stata tolta la dignità" del lavoro. "Il reddito di cittadinanza non andava bene, non sono d'accordo ma posso capire il dibattito attorno al suo uso. Ma allora non capisco perché non si può gridare allo scandalo anche per tutti questi cassintegrati".

Così Michele Riondino alla proiezione del suo film, "Palazzina Laf", nella sala capitolare della biblioteca del Senato. Il film racconda una vicenda legata all'ex Ilva di Taranto; in sala c'erano la segretaria del Pd Elly Schlein e il leasder del M5s Giuseppe Conte.

"Ci sono discorsi che vanno affrontati con coraggio, quella fabbrica non può più produrre acciaio, non ci sono le condizioni perché quegli impianti possano produrre senza ammazzare gente. Non accetto che non si fa minimamente cenno al fatto che quegli impianti sono sotto sequestro. Il futuro di Taranto sta nelle bonifiche".