Eva degli Iris, docufilm sulla scienziata Eva Mameli Calvino

Roma, 29 gen. (askanews) - Presentato in anteprima su iniziativa del senatore Mario Occhiuto, alla Sala dell'Istituto Santa Maria in Aquiro presso Senato della Repubblica, Eva degli iris, docufilm biografico dedicato alla scienziata Eva Mameli Calvino, prima botanica ed ambientalista italiana. Presente la Magnifica Rettrice Università La Sapienza, Antonella Polimeni, con gli autori e gli attori. Il film documentario, prodotto da Fondazione Mira, vuole tracciare, attraverso un'impiato multidisciplinare che ha coinvolto diversi campi, cinema, documento, teatro, arte, musica, la ricca ed interessante personalià di Eva Mameli Calvino, madre dello scrittore ed intelettuale del 1900 Italo Calvino che la definì La maga buona che amava gli iris. Tante sono le conquiste in campo della botanica, dell'ornitologia che le dobbiamo, ma non solo, Eva Mameli Calvino si battè per la salvaguardia dell'ambiente, per l'emancipazione del ruolo della donna cercando, con visione moderna, di coinvolgere i più giovani al rispetto della natura. Un vita intensa che l'ha vista pioniera di importanti percosi e scoperte a livello internazionale.

Eva degli Iris è prodotto da Fondazione Mira e.t.s, con la collaborazione e Patrocinio della Fondazione di Sardegna, Università di Sassari, Università La Sapienza, Orto Botanico di Roma, Società Dante Alighieri Italia, Società Dante Alighieri Cuba, Inaf -Istituto Nazionale d'Astrofisica, Stati Generali delle Donne. Con Isabel Russinova, Macri Martinelli Carraresi, Claudia Portale, Alessandra Prozzo e Alessio Caruso. Soggetto e Sceneggiatura di Isabel Russinova (tratto dal romazo antologico Virinoj Angeloj Leoninoj di Isabel Russinova, edito da Armando Curcio Editore). Regia Isabel Russinova e Rodolfo Martinelli Carraresi.