Ermal Meta feat. Jake La Furia, un incontro inaspettato e riuscito

Milano, 5 dic. (askanews) - Inaspettato e potente, "Male più non fare" (Columbia Records/Sony Music), è il nuovo brano di Ermal Meta feat. Jake La Furia. Diversissimi come formazione musicale, i due si sono conosciuti recentemente.

"Abbiamo legato e ci siamo stati subito simpatici. Mentre lavoravo a questa canzone ho subito pensato a lui, anche se apparentemente siamo molto distanti, ma la musica ha questa funzione, colmare distanze che possono sembrare elevate".

Il mondo cantautorale poetico e neorealista di Ermal incontra dunque per la prima volta una delle voci più iconiche della scena rap italiana. Ne esce un brano potente e trascinante che va dritto al senso dello stare al mondo nel modo migliore possibile. Una danza che ognuno fa a proprio modo, e che diventa allegoria della vita.

"C'è la libertà di vivere la propria vita come uno la intende, non facendo male agli altri, capendo dove sono i tuoi confini. Dove finisce la tua libertà, inizia quella degli altri".

Un messaggio forte e positivo molto diverso dai cosiddetti cattivi maestri della trap, molto criticati in questo momento, nessuna censura, dice Ermal perché sono il frutto della società ma tiene a precisare.

"Provo un po' di imbarazzo perché penso che io non li canterei mai e non mi verrebbe da scriverli, ma ognuno sperimenta il mondo intorno a sé secondo la propria pelle, io determinate canzoni non le ascolto neanche".

Nei prossimi mesi Ermal Meta uscirà con un nuovo album e già pensa a un tour estivo.