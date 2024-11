Erdogan: pronti a aiutare per cessate il fuoco permanente a Gaza

Ankara, 27 nov. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia è pronta ad aiutare in ogni modo possibile a stabilire un cessate il fuoco duraturo a Gaza e ha espresso soddisfazione per l'accordo di tregua entrato in vigore in Libano.

"Stiamo lavorando duramente per risolvere tutte le crisi nella nostra geografia, compresa la guerra russo-ucraina di mille giorni e il 14esimo mese del genocidio di Gaza. Siamo soddisfatti dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano, entrato in vigore questa mattina - ha detto in Parlamento, - ci aspettiamo che tutte le parti, in particolare Israele, adempiano alla lettera alle loro responsabilità per mantenere la calma sul terreno. Vorrei dire che la Turchia è pronta a dare ogni contributo per fermare il massacro a Gaza e stabilire un cessate il fuoco permanente".