Equitazione, a Roma successo per l'Arabians Tour

Roma, 9 set. (askanews) - Si è conclusa la prestigiosa tappa romana del Global Champions Arabians Tour, il grande show con i migliori purosangue arabi del mondo che hanno sfilato al Circo Massimo in un appuntamento di impareggiabile atmosfera tra glamour, competizione e trionfo. L'evento ha attirato la partecipazione di reali, istituzioni, celebrità e appassionati di cavalli arabi da tutto il mondo. La manifestazione è culminata con una spettacolare cerimonia di chiusura e un meraviglioso show che ha incantato il pubblico con una performance magica, caratterizzata dalla partecipazione di oltre 100 ballerini, cavalli, carri antichi e fuochi d'artificio in una sinfonia mozzafiato di emozioni. La storia della Città Eterna è tornata in vita davanti agli occhi degli spettatori, ricreando l'epica atmosfera di 2000 anni fa, con una performance indimenticabile che ha reso omaggio alla grandezza di Roma, trasportando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la storia.

L'atmosfera durante l'evento è stata elettrizzante, con il pubblico che ha seguito con entusiasmo ogni turno dello show. Gli spettatori hanno goduto di una serie di esperienze esclusive, cene di lusso, lounge VIP ed esposizioni di opere e prodotti che hanno esaltato il ricco patrimonio dei cavalli arabi e la cultura italiana. "La tappa di Roma del Global Champions Arabians Tour ha ancora una volta superato ogni aspettativa," ha dichiarato Faleh Al-Nasr, Chairman del Global Champions Arabians Tour. "Siamo orgogliosi di riunire non solo il meglio del talento dei cavalli arabi, ma anche una comunità di appassionati e ospiti illustri che rendono questo evento davvero speciale. Il livello di competizione dimostrato qui è stato straordinario".

Con la sua combinazione di tradizione, eleganza e sport di alta classe, il circuito è già diventato uno degli eventi più importanti al mondo del calendario equestre internazionale. L'ultima tappa del Global Champions Arabians Tour 2024 si svolgerà a Riyadh, in Arabia Saudita, dal 13 al 16 novembre, dove verranno incoronati i vincitori di questo anno inaugurale.