Engineering e l'AI, la città ideale di domani alla Design Week

Milano, 10 apr. (askanews) - Vi siete mai chiesti come possa essere vivere in una città ideale? Una domanda solitamente senza risposta, se non alla Design Week 2025 di Milano, grazie all'Intelligenza Artificiale.

Scenari esplorati nell'installazione ideata dal Gruppo Engineering, in collaborazione con il partner Adobe, lanciata dal 7 al 13 aprile nella sede del Corriere della Sera in via Solferino. All'interno della "Città Paradiso" progettata da Mario Cucinella, figura di spicco per design e architettura sostenibile, i visitatori hanno potuto interagire con l'AI per disegnare una città ideale.

A ripercorrere questa evoluzione è stato Maximo Ibarra, Ceo di Engineering: "L'obiettivo è quello di cominciare a far toccare con mano che cosa significa lavorare con la tecnologia, come l'Intelligenza Artificiale che può essere applicata in tantissimi ambiti. La nostra città ideale? Lavoriamo sul mondo delle città da tantissimi anni. La nostra esperienza è approfondita e sappiamo quali sono le sfide di oggi, l'obiettivo è raggiungere le esigenze delle persone. Immaginare una città attraverso l'Intelligenza Artificiale è importante perché permette di creare un contesto sul quale poter lavorare".

Grazie a EngGPT, il modello di linguaggio sviluppato da Engineering che dialoga attraverso un avatar digitale coi visitatori, per ogni persona la possibilità di un'esperienza interattiva e generativa in tempo reale. Il "motore" prestato da Adobe Firefly, che restituisce una rappresentazione visiva unica della città sognata dal partecipante. Una collaborazione proficua spiega Chris Shifflett, Director of Product di Adobe: "Con Engineering ci siamo trovati subito con una visione comune: come unire l'AI con l'interazione umana in modo coinvolgente? Il team è stato grandioso e, grazie al nostro prodotto, il risultato è stato anche migliore di quanto immaginato".

Spunti, idee e parole chiave raccolte nella settimana troveranno spazio in una grande immagine finale condivisa, costruita con tutti i contributi ricevuti.