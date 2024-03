E' iniziato il Ramadan, nessun cessate il fuoco a Gaza

Gaza, 10 mar. (askanews) - Il fumo si alza mentre il sole sorge sulla città di Rafah, al confine meridionale di Gaza, il primo giorno del sacro mese di digiuno musulmano del Ramadan. Il Ramadan è iniziato lunedì senza alcuna tregua in vista, mentre infuriano i combattimenti tra le forze israeliane e i militanti di Hamas e una terribile crisi umanitaria attanaglia il territorio palestinese assediato. Il Ramadan, il periodo sacro per l'Islam prende il nome dal nono mese dell'anno nel calendario lunare musulmano. Secondo la tradizione è questo il mese in cui il Profeta Maometto ricevette la rivelazione del Corano. Si tratta di un periodo in cui tutti i musulmani praticanti, adulti e sani, praticano il digiuno dallecprime luci dell'alba fino al tramonto. Al tramonto il digiuno viene interrotto con un dattero o un bicchiere d'acqua. Poi segue il pasto serale (iftar).