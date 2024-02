Milano, 23 feb. (askanews) - La guerra in Ucraina entra nel terzo anno, con nessuna soluzione in vista, una crescente contrapposizione tra Russia e Occidente e il G7 con presidenza italiana significativamente riunito a Kiev. Molte incognite, nella generale convinzione che, in un modo o nell'altro, il 2024 sarà l'anno decisivo per l'esito del conflitto scatenato dall'invasione russa due anni fa.