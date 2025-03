Draghi: Ue deve agire come un solo Stato, essenziale ruolo Parlamenti

Roma, 18 mar. (askanews) - Per rafforzare la competitività e rispondere al meglio alle nuove sfide l'Europa deve agire come fosse un solo Stato e i Parlamenti, europeo e nazionali, hanno un ruolo essenziale. Lo ha sottolineato Mario Draghi, nell'audizione al Senato sula Rapporto competitività.

Per attuare molte delle proposte presenti nel Rapporto, "l'Europa dovrà agire come se fosse un solo Stato. Questo può voler dire o una maggiore centralizzazione delle decisioni e delle capacità di spesa, oppure - ha detto Draghi - un coordinamento più rapido ed efficace tra i Paesi che, condividendo gli indirizzi di fondo, riusciranno a raggiungere i compromessi necessari per una strada comune. In ogni momento di questo processo i Parlamenti nazionali ed europeo avranno un ruolo essenziale. Le scelte che ci sono davanti sono di grande momento come forse non mai dalla fondazione dell'Unione Europea. La politica - e in particolare la politica interna di ogni Stato membro - ne sarà al centro. Costruiremo un'Europa forte e coesa perché ogni suo Stato è forte solo se è insieme agli altri e solo se è coeso al suo interno".