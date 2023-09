Dott festeggia 2 anni a Padova e 100mila iscritti in Veneto

Milano, 20 set. (askanews) - In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile Dott, azienda leader della micromobilità in sharing, festeggia 2 anni di presenza a Padova e il traguardo dei 100mila iscritti in Veneto. Per l'occasione Dott ha aperto le porte del polo di Padova, che opera per tutto il Veneto e il nord-est (Verona, Jesolo, Noventa Padovana e Ferrara). Qui c'è il magazzino ricambi, vengono riparati monopattini e biciclette, e viene formato il personale, ad oggi circa 15 addetti, che si occupa di tutte le attività anche della ricarica e distribuzione della flotta perché Dott non si affida a lavoratori esterni ma impiega solo personale dipendente.

Andrea Giaretta, Regional Manager Sud Europa di Dott: "Padova è l'hub per quanto riguarda manutenzione e controllo qualità per tutto il Veneto siamo presenti in altre città come Verona, Noventa Padovana, Jesolo e abbiamo intenzione di espanderci in ulteriori altre sfruttando il nostro modello che è un modello ibrido tra locale e internazionale. Il nostro obiettivo è proprio quello di espandere questo tipo di modello ad altre città e ad altri tipi di veicoli, quindi altre città nella periferia di Padova, ma non solo, e altre tipologie di veicoli come le biciclette a pedalata assistita che assieme ai monopattini completano il concetto di multimodalità, per cui Dot è il primo in Italia".

A Padova gli iscritti al servizio sono 58mila con 500 mezzi a disposizione e 300mila corse registrate da inizio anno. I noleggi, con tariffe agevolate per gli studenti, sono aumentati del 20% rispetto al 2022 con una percorrenza media di 2 km. In due anni sono stati percorsi 1,5 milione di km con risparmio di 160 tonnellate di CO2. I monopattini di Dott sono confermi ai nuovi standard di sicurezza: ruote maggiorate, triplo sistema di frenata, luci e frecce direzionali, targa con numero univoco e pedana accorciata per scoraggiare l'uso in due.

Margherita Cera, Assessore all'Innovazione del Comune di Padova: "Siamo molto contenti di questa partnership con Dott che ci consente di implementare un sistema di mobilità dolce e soprattutto sostenibile. È quindi un partner importante per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica che il Comune di Padova si è posto di raggiungere entro il 2030, quindi con vent'anni di anticipo rispetto all'agenda dell'Unione Europea. Questo in ragione del fatto che la città è una delle 100 Mission City Europee. Abbiamo prestato, tra l'altro, particolare attenzione a tutti gli aspetti legati alla sicurezza che i dispositivi di Dott garantiscono e altresì a quelle misure che possono essere implementate per evitare i problemi del parcheggio selvaggio".

Per dimostrare la buona condotta, a fine noleggio, gli utenti devono caricare in App una foto del mezzo parcheggiato correttamente, pena sanzioni e blocco dell'account.