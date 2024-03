Dossieraggio, Renzi: credo ci sia no Fdi a Nordio per Commissione

Firenze, 9 mar. (askanews) - "Ho l'impressione che la Leopolda continui a far paura anche a coloro che dicono di non aver paura di nulla. E non mi riferisco a Carlo Nordio che questa mattina alle 10.02 ci ha detto vengo, vengo. E' un gentiluomo, non è certo uno che cambia idee. Invece, siccome il ministro Nordio non verrà, vedremo se la proposta che il ministro ha avanzato della commissione di inchiesta parlamentare sul dossieraggio verrà portata avanti. Perché io ho l'impressione che i Fratelli d'Italia non condivida la proposta di Nordio ed è il motivo per cui gli hanno detto "ma che ci vai a fare alla Leopolda dopo aver lanciato la proposta della commissione d'inchiesta parlamentare?' Lo scopriremo solo vivendo". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Iv, dal palco della Leopolda