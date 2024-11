Dl ambiente, Nave (M5S): Collaborazione necessaria

Roma, 27 nov. (askanews) - "Siamo in attesa dei pareri e di quegli emendamenti su cui non c'è la possibilità di discutere. Siamo intervenuti perché la sburocratizzazione è certamente un elemento che ci distingue da tempo, anche con emendamenti sui limiti per definire quelle licenze ai produttori di energie rinnovabili. Siamo intervenuti anche sulla VIA e sulla VAS, proponendo il concetto di VIAS, quindi di valutazione sia integrata che sanitaria, con impianti fino ad una certa produzione". Lo ha detto questa mattina Luigi Nave, Senatore del M5S, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

"Occorre intervenire anche sulla capacità di definire e controllare i rifiuti speciali. C'è tanta carne al fuoco, il nostro intento è quello di collaborare sempre. Quello che troviamo a volte è voler cambiare con quel concetto di 'invarianza finanziaria ed economica', ossia voler fare di tutto ma senza mettere fondi necessari affinché tutto questo avvenga".