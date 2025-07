Dissesto idrogeologico, Laporta (Ispra): lavorare su conoscenza

Roma, 31 lug. (askanews) - "Bisogna continuare a lavorare sulla conoscenza e questo noi lo stiamo facendo anche grazie alla pubblicazione di questi rapporti, bisogna lavorare molto sulla prevenzione, una prevenzione partecipata, consapevole da parte dei cittadini e non solo delle istituzioni, e bisogna poi lavorare anche insieme agli enti locali per una pianificazione urbanistica che tenga conto della fragilità dei nostri territori. C'è poi l'impatto dei cambiamenti climatici che andrà considerato anche per la regolazione e la manutenzione dei corsi d'acqua".

Lo ha evidenziato il presidente dell'Ispra Stefano Laporta in occasione della presentazione del quarto Rapporto Ispra sul "Dissesto idrogeologico in Italia" - Edizione 2024 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.